ترشيح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام بسبب الاتفاقية مع الإمارات

رُشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام، وذلك بعد اتفاقيتي التطبيع التاريخيتين الموقعتين مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، وفقًا لـ"بلومبرج".

وتم ترشيح نتنياهو من قبل باولو جريمولدي، عضو البرلمان الإيطالي من حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، والذي أشار أيضًا يوم الأربعاء على "تويتر" إلى حوار رئيس الوزراء مع المملكة العربية السعودية، وفتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وكتب "جريمولدي" في تغريدة منفصلة أنه يأمل أن يتقاسم نتنياهو الجائزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي رشحه نائب نرويجي يميني لجائزة 2021 الأسبوع الماضي.

I presented the candidacy of @netanyahu for the #NobelPeacePrize. Why?

1) Pacification with UAE

2) Pacification with Bahrain

3) Dialogue with KSA & opening of Saudi airspace to Israeli aircraft producing debates on mutual recognition.Historic! Thanks to Trump as well! @Israel pic.twitter.com/1EJc4GKoXU