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محمود مسلم

ترشيح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام بسبب الاتفاقية مع الإمارات

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سحر المكاوى
10:33 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
جانب من توقيع اتفاق السلام

جانب من توقيع اتفاق السلام

رُشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام، وذلك بعد اتفاقيتي التطبيع التاريخيتين الموقعتين مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، وفقًا لـ"بلومبرج".

وتم ترشيح نتنياهو من قبل باولو جريمولدي، عضو البرلمان الإيطالي من حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، والذي أشار أيضًا يوم الأربعاء على "تويتر" إلى حوار رئيس الوزراء مع المملكة العربية السعودية، وفتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وكتب "جريمولدي" في تغريدة منفصلة أنه يأمل أن يتقاسم نتنياهو الجائزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي رشحه نائب نرويجي يميني لجائزة 2021 الأسبوع الماضي.

 

وقال أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي الأسبق من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، في تغريدة، يوم الثلاثاء، أن منظمة يرأسها رشحت نتنياهو لجائزة نوبل وترامب إضافة إلى قادة الإمارات والبحرين.

وتتلقى لجنة نوبل النرويجية مئات الترشيحات كل عام من المشرعين وأعضاء الحكومات والأكاديميين. 

 

 

 

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