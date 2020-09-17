فيديو.. شقيقان يعتديان على مواطن بالضرب المبرح في الدقهلية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة لواقعة اعتداء شخصين على أحد المواطنين.

ويقول أحد متداولي الفيديو إن الذي تم الاعتداء عليه بالضرب هو أحمد عادل من قرية اللسا بالجمالية في الدقهلية، ومن يقوم بالاعتداء عليه هو أحمد محمد حسن نجم وشقيقه هاني.

وكشف رامي أبوالعلا، متداول للفيديو، أن المعتدى عليه هو ابن سيدة أرملة وهو عائلها، مطالبًا وزير الداخلية ومدير أمن محافظة الدقهلية بالتدخل لضمان حق المواطن المعتدى عليه.