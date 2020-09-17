رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. شقيقان يعتديان على مواطن بالضرب المبرح في الدقهلية

كتب:

نرمين عفيفي
12:18 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
لقطة من الواقعة

لقطة من الواقعة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة لواقعة اعتداء شخصين على أحد المواطنين.

ويقول أحد متداولي الفيديو إن الذي تم الاعتداء عليه بالضرب هو أحمد عادل من قرية اللسا بالجمالية في الدقهلية، ومن يقوم بالاعتداء عليه هو أحمد محمد حسن نجم وشقيقه هاني.

وكشف رامي أبوالعلا، متداول للفيديو، أن المعتدى عليه هو ابن سيدة أرملة وهو عائلها، مطالبًا وزير الداخلية ومدير أمن محافظة الدقهلية بالتدخل لضمان حق المواطن المعتدى عليه.

اقرأ المزيد:

سيدتان تحرران محضرين ضد شرطي بتهمة التعدي عليهما بالضرب بقنا

متصلة لداعية: "حماتي عندها 60 سنة وزوجها دائم التعدي عليها بالضرب"

"الخارجية" تتابع تحقيقات واقعة التعدي بالضرب على مصرية في الكويت

مسجل خطر وابنه.. ضبط مرتكب واقعة التعدي على طفل بالضرب في بولاق