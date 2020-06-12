ضبط مرتكب واقعة التعدى على طفل بالضرب وتصوير مقطع فيديو بالواقعة وبثها عبر الإنترنت 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لحماية النشئ ومكافحة جرائم إستغلال الأحداث.. فقد رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإستغاثة طفل وسيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل بداخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور .

وبالفحص وجمع المعلومات تبين أن المقطع المصور لأحد الأطفال (طالب سن 13) وأن المُعتدى عليه والده (قهوجى "له معلومات مسجلة") وقيام (والدته) بتصوير الواقعة وبثها على مواقع التواصل الإجتماعى .

بإستدعاء المذكورين قرر والد الطفل قيامه بضرب (نجله) لتأديبه وتهذيبه وقررت والدته بقيامها بتصوير الواقعة وبثها على مواقع التواصل الإجتماعى لتكرار قيام زوجها بتعديه بالضرب على نجلها وعدم قدرتها على منعه ووجود خلافات زوجية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.