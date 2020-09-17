قطعه بـ"البلطة".. المتهم بطعن "ضحية الدقهلية": ضربني قدام مراتي

بينما كان يسير الشاب في أحد شوارع "ليسا" بمركز الجمالية بالدقهلية، توقف شخصان مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية "موتوسيكل"، واندفع أحدهما نحو الشاب منهالًا عليه بالضرب بآلة حادة "بلطة"، حتى فقد وعيه وسقط مدرجًا في دمائه، أمام عدد من المارة الذين لم يتمكنوا من الدفاع عنه.

هذا المشهد الدموي سجلته كاميرات المراقبة في المنطقة التي شهدت الحادث، وعلى أثره تمكن رجال الأمن في لمح البصر من القبض على الجناة وإحالتهما إلى التحقيق.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين "أحمد م. ح. ن." وشقيقه "هاني"، عاملا بناء من قرية "ليسا" مركز الجمالية، تربصا بالمجني عليه "أحمد ع."، من القرية ذاتها، وتعديا عليه لمشاجرة وقعت بين الطرفين في 10 سبتمبر الجاري.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بتداول مقطع فيديو في قرية "ليسا" مركز الجمالية، يظهر اعتداء شخصين على شاب بأسلحة بيضاء، حتى سقط على الأرض متأثرا بإصابته.

ووجه مدير أمن الدقهلية، بسرعة القبض على الجناة، وتشكيل فريق بحث بالقبض عليهم ومعرفة سبب الواقعة.

أحد المتهمين أكد في محضر الشرطة، أن المجني عليه سبق وأن اعتدى بالضرب عليه يوم 10 سبتمبر الجاري، أمام زوجته وتسبب في خضوعه لـ10 غرز، فتوعده بالانتقام وتربص به وضربه.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، وحالته مستقرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.