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النائب طلعت خليل يقدم أوراق ترشحه لانتخابات النواب عن دائرة السويس

كتب:

محمد حامد
01:40 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
النائب طلعت خليل

النائب طلعت خليل

تقدم، قبل قليل، النائب طلعت خليل، بأوراق ترشحه في محكمة السويس لخوض انتخابات مجلس النواب عن حزب المحافظين على المقاعد الفردية في دائرة مدينة السويس.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

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