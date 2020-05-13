طلعت خليل: تحدثت كثيرا مع النائبة المصابة بكورونا دون ارتدائها كمامة

كشف طلعت خليل عضو مجلس النواب عن دائرة السويس، إنه كان أحد المخالطين للنائبة شيرين فراج، خلال اجتماعين مطولين للجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن النائبة ليست عضوا باللجنة، لكنها شاركت خلال مناقشات الخطة والموازنة.

وأضاف "خليل"، لـ"الوطن"، إنه تحدث كثيرا مع النائبة المصابة بكورونا ودارت بينهما أحاديثا ومناقشات حول الموازنة داخل المجلس دون أن تكون مرتدية للكمامة، لافتا إلى أنه التزم منزله، وأخضع نفسه للعزل الذاتي منذ إعلان إصابة النائبة مساء أمس، مشيرا إلى أنه كان من ضمن النواب التي ذكرتهم النائبة وتعاملت معهم.

وتابع، أنه غير راضي عن الإجراء الذي ينص على عدم أخذ أي مسحات (إجراء تحليل pcr)، للمخالطين ما لم تظهر عليهم أي أعراض، مشيرا إلى أنه سيجرd بعد قليل تحليل صورة دم كاملة (cbc)، للاطمئنان على كرات الدم البيضاء كما أخبره عدد من الأطباء، وسيعقبها إجراء فحص كورونا (pcr) للاطمئنان، لافتا إلى أنه غير راضيعن عدم إجراء فحوصات للمخالطين للاطمئنان على عدم انتقال العدوى لهم.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا من الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، للاطمئنان عليه، وإخباره بالعزل الذاتي، فيما لم يتلق أي اتصال من القطاع الطبي بالبرلمان، متمنيا الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج.