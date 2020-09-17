تجار: الزي المدرسي متوفر والملابس الشتوي بتخفيض 20%

قال تجار في الغرف التجارية إنّ الزي المدرسي متوفر في الأسواق بأسعار مناسبة لجميع الأعمار، موضحين استمرار تراجع أسعار الملابس الصيفي لاستقبال الشتوي خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، أنّ الإقبال على شراء الزي المدرسي بدأ منذ الأسبوع الجاري، لكن بتراجع 50% مقارنة بالموسم الماضي.

وأكد حسن، لـ"الوطن"، اتجاه البعض للاعتماد على الزي المدرسي للموسم الماضي بنسبة كبيرة، نظرًا لضغط أيام الدارسة من 6 أيام ليومين، وضعف القدرة الشرائية والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وانخفاض مستوى المعيشة.

وأضاف أنّه رغم بدء الأوكازيون منذ شهر، وتقديم تخفيضات تصل إلى 70%، إلا أنّ حركة البيع لا تزال شبة ضعيفة، مشيرًا إلى أنّ متوسط سعر طقم الزي المدرسي بالكامل، يتراوح بين 130 و230 جنيهًا بعد الخصومات التي تقدمها المحلات.

وتابع أنّ نسبة التخفيضات على ملابس الأطفال والحريمي والرجالي خلال الأوكازيون الصيفي، تبدأ من 50 وتصل حتى 70%، إذ بلغ سعر الفستان قطعة واحدة لسن 7 سنوات 130 جنيهًا، والبلوزة الأطفالي تتراوح بين 25 و85 جنيهًا بعد التخفيض، والطقم الأولادي قطعتين لسن 6 سنوات 165 جنيهًا، وعروض قطعتين وعليها 3 قطع.

وتوقع حسن، عرض الملابس الشتوية بالمحال خلال الأسابيع المقبلة، بأسعار تقل عن العام الماضي بـ20%، لكنه استبعد أن يكون هناك إقبال كبير من جانب المواطنين.

ولفت رئيس الشعبة إلى أنّ الضبابية والحالة النفسية للمواطنين والمنتجين، سيطرت على المنتجين في الدخول والمشاركة بالتصنيع خلال الموسم الشتوي، ما أثر سلبا على الإنتاج والكميات المتاحة بالأسواق التي تراجعت بنسبة 50%.

وزاد: "شكلت مخاوف الناس من الفيروس والحالة النفسية نتيجة وجود شائعات بأن الملابس تنقل الفيروس واتجاههم، إلى الطعام والشراب، واعتبار الملابس سلعًا ترفهية، أدى إلى كساد كبير فى حركة البيع والشراء الفترة الماضية.