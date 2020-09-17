صور.. التحقيقات: منة عبدالعزيز ابنة مهندس معماري وجارها أفقدها عذريتها

بعدما أنهت الجهات المختصة إجراءات إخلاء سبيل فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز، التي تعرضت للاغتصاب على يد أصدقائها في فندق شهير بالهرم، وغادرت قسم شرطة الطالبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب ما جاء على لسان المحامية هدى نصر الله، في أثناء حديثها لـ"الوطن".

وقالت إن منة عبدالعزيز، فتاة "التيك توك" التي كانت مودعة داخل إحدى دور الرعاية، كبديل عن الحبس الاحتياطي، وبأمر من النائب العام، حيث جرى إنهاء إجراءات الإفراج عنها من قسم شرطة الطالبية.

وحصلت الوطن على معلومات وتفاصيل "آية" المعروفة إعلاميا بـ"منة عبدالعزيز"، وتبين أنها من مواليد العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأن والدها كان مهندسا معماريا، وتوفي قبل ميلادها بشهر، ولديها 3 أشقاء أولاد وبنتين.

وتبين من خلال أوراق التحريات والتحقيقات واعترافات الفتاة، أن والد الفتاة توفي وهي في الـ16 من العمر، ولم تكمل دراستها في الثانوية العامة، وأقامت لدى إحدى جيرانها، وكانت تترد على أحد أصدقائها في المقطم، وأقام معها علاقة جنسية وفض بكارتها واستمرت العلاقة على مدار الفترة الماضية وبعد أن تعرفت على مازن أقام معها علاقة حتى اغتصبت على يد صديقه بيشوي، وتصويرها في أثناء العلاقة في فندق بالهرم.

وتنشر "الوطن" نص أقوال الفتاة في القضية التي حملت رقم 3328 لسنة 2020 إداري قسم الطالبية والمقيدة برقم 11 لسنة 2020.