بسبب كورونا.. "بصيرة" تدرب المدرسين على تعليم الطلاب المعاقين أون لاين

نظمت مؤسسة بصيرة لذوي الإعاقات البصرية، أون لاين عبر برنامج الزووم وبالتعاون مع مؤسسة فيزيو العالمية، دورة تدريبية موسعة استهدفت تدريب عدد كبير من المدرسين يعملون في مدارس مختلفة على كيفية تعليم طالب معاق بصريًا تماشيا مع خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد بالاعتماد على التعليم أون لاين والتقليل من حضور الطلاب الى المدارس.

وأكدت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لبصيرة، أن تنظيم المؤسسة للدورة التدريبية الجديدة للمدرسين على كيفية تعلم طالب ذوي إعاقة بصرية اونلاين تاتى ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم دمج الأطفال ذوي الإعاقات البصرية في العملية التعليمية بشكل كامل كون الطفل ذو الاعاقة البصرية له الحق في التعليم كأي طفل آخر واستكمالًا لما بدأته المؤسسة على مدار السنوات الماضية من تنظيم سلسلة فعاليات من شانها دعم تعليم الطلاب ذوى الإعاقات البصرية في بيئة تعليمية عامة ودامجة وداخل فصل دراسي عادي، جنبًا إلى جنب مع الطفل المبصر.

من جانبها، أوضحت سامية سري، مدير مركز التأهيل ببصيرة، أن الدورة حاضر فيها عدد من المتخصصين في الدمج التعليمي لذوي الإعاقات البصرية، من فريق عمل بصيرة، وأن المدرسين الذين حضرو الدورة بلغ عددهم 127 مدرس مثلوا المدارس الدامجة لأبناء بصيرة من ذوى الاعاقات البصرية وكان من بينها مدارس جديدة اول سنة يلتحق بصفوف الدراسة فيها تلاميذ ذوى اعاقات بصرية من ابناء بصيرة و مدارس ذات خبرة واسعة في الدمج ومدارس بها طلاب ضعاف بصر وتنوعت المدارس التي انتمى إليها المدرسون، بحسب النطاق الجغرافي ، حيث حضر الدورة مدرسون من مدارس من عدد من المحافظات.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي للدورة شمل اهمية تعديل الأدوات والمواد المستخدمة في العملية التعليمية لتتوافق مع طبيعة التعليم أون لاين دون الإخلال بالمحتوى التعليمى والتعريف بالإعاقة البصرية وأسبابها وكيفية التعامل مع كل طفل حسب درجة إعاقته والآثار النفسية والاجتماعية على الطفل والأسرة ولماذا الدمج فى المدارس وأهمية التكنولوجيا والمعينات البصرية وغير البصرية.

وأوضحت سامية أن بصيرة بدات دوراتها التدريبية هذا العام باستهداف المدرسين للمدارس الخاصة والانترناشونال والتى سوف تستقبل طلابها الاسبوع القادم وسوف يلى ذلك تدريب مدرسين بالمدارس الحكومية ومن المتوقع بنهاية الدورة ان يتستفيد 250 مدرس من هذه الدورات وأن يمتلكوا جميعا مهارات تقديم خدمات التعليم والتدريس للطلاب ذوى الإعاقات البصرية أون لاين بجانب تعليمهم في فصل دراسى معًا جنبًا الى جنب مع تلاميذ مبصرين.