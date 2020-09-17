النيابة تنظر تجديد حبس أحمد حسن وزوجته السبت المقبل

حددت النيابة العامة جلسة السبت المقبل للنظر في تجديد حبس اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته بتهم "الاتجار في البشر، ونشر فيديوهات مسيئة، واستغلال طفلة بشكل سيئ، وتعريض حياتها للخطر والتربح"، في البلاغ المقدم من القومي للأمومة والطفولة ضدهما لاستغلال ابنتهما في صناعة، ونشر فيديوهات مسيئة بقصد التربح، وتحقيق نسب مشاهدة عالية على موقع تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة منذ قليل حبس أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونفى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقالا: "بنحب ولادنا أوي وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدَت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.