فيديو.. الشؤون المعنوية توثق ملحمة تنمية سيناء: نكتب التاريخ من جديد

أصدرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، قبل قليل، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، عن تنمية شبه جزيرة سيناء، جاء بعنوان "التنمية في سيناء.. حلم وطن".

واستهلت القوات المسلحة، الفيلم التسجيلي بكلمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قالها خلال حديثه أثناء حضور احتفالية شرفها بالحضور سابقًا، قائلًا: "بناء البلاد.. جهد وعرق وإخلاص وأمانة وشرف.. ازرعوا الأمل في نفوس الناس.. وإحنا مصرين إننا نبني بلادنا".

بوابة مصر الشرقية

وذكرت إدارة الشؤون المعنوية، في الفيلم التسجيلي، أنّ سيناء هي بوابة مصر الشرقية ودرة تاجها، وأنّها عادت إلينا بتضحيات الرجال، لنكتب فيها التاريخ من جديد، للاستفادة من ثرواتها، وإعادة بناء مجدها، من خلال رؤية سياسية عازمة على إقامة مشروعات تنموية عملاقة في المجالات كافة، لنحفر سطورا مضيئة وواعدة لمستقبل سيناء، ليعم الخير على كل مصر.

وأوضحت أنّ مشروعات تنمية سيناء، اشتملت على منظومة أنفاق هي الأضخم في تاريخ مصر، وسلسلة من الكباري العائمة لخدمة المناطق السكنية والتجارية والحيوية بين الشرق والغرب.

شرايين التنمية

وأشارت إلى أنّ الطرق هي الشرايين التي يبني عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم العمل على قدم وساق على إنشاء شبكة واسعة من الطرق، حيث تم العمل إنشاء 26 طريقًا بأطوال 2022 كيلو مترًا.

وفي مجال البنية التحتية، جرى تطوير مطار البردويل الدولي للأغراض المدنية، وإنشاء مدن سكنية جديدة وتجمعات بدوية مصممة على أحدث التقنيات شمالًا وجنوبًا، والعديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية، ورفع كفاءة المدارس الحالية، ووضع حجر الأساس لمستشفيات مركزية جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات الحالية، وكذلك نقاط الإسعاف، والوحدات الصحية، مع توفير عدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وواصلت: "ولأن المياه هي مصدر الحياة، تم إنشاء العديد من محطات تحلية المياه، والآبار، وسحارة سرابيوم لإمداد بذور التنمية، والتي ظهرت ملامحها باستصلاح وزراعة الأراضي الرملية، وتوفير آلاف شتلات الأشجار المثمرة، لزراعة آلاف الأفدنة".

ووصفت إدارة الشؤون المعنوية، الجهود التنموية في سيناء بأنّها "ملاحم من العطاء"، لافتة إلى زيادة خطوط إنتاج مصنع اسمنت العريش، ومجمع للرخام والجرانيت بالمليز والجفجافة، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وكذا تأهيل البنية التحتية للعديد من المصانع.

وأشارت إلى أنّه جار العمل في مشروع تنمية شرق بورسعيد، في منطقة شرق التفريعة، وإنشاء أرصفة بحرية ومناطق لوجستية وصناعية وسكنية ومزارع سمكية.

وتابعت: "ولأن شباب اليوم هم محور الاهتمام، فتم الانتهاء من إنشاء العديد من المدن الشبابية بشمال وجنوب سيناء".

واختتمت إدارة الشؤون المعنوية، الفيلم التسجيلي، قائلة: "سيناء حلم وطن، سيتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين، وإرادة شعبها، وتضحيات جيشها وعزمه على قهر المستحيل".

وفي ختام الفيلم التسجيلي، ذيع مقطع موسيقي، يقول: "سيناء مش هنسيبها حتى لو هنموت.. سيناء إحنا صحابها.. راح نبني بيوت".