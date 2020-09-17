مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 20 بمركز أخميم، ونقلت الجثة والمصابان لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي بجوار الكيلو 20، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، وتبين من المعاينة مصرع أسامه السيد أحمد، 35 عامًا، كما أصيب في الحادث كل من محمد سعيد مصطفى، 42 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد معروف خلاف، 52 عامًا بكسر بالكتف الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون في محافظة الجيزة.

وحُرر محضر بالواقعة، ورُفعت آثار الحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.