إعادة فتح زراعي طوخ بعد تعطله إثر تصادم 3 سيارات

تعطلت الحركة المرورية على الطريق الزراعي أمام قرية شبرا هارس بمركز طوخ، إثر اصطدام سيارة نقل محملة بمياه غازية بثلاث سيارات، ما أسفر عن سقوط الحمولة على الطريق، وإصابة شخص واحد.

وانتقلت أجهزة الأمن ولودر الوحدة المحلية بترسا، وتم رفع كراتين المياه من عرض الطريق، وإعادة فتحه مرة أخرى بعد تعطل ساعة.

وتلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغًا، يفيد بتعطل الطريق الزراعي أمام قرية شبرا هارس زمام قرية ترسا بدائرة مركز طوخ.

وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ، وإيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بترسا، وتبين أن سيارة تابعة لإحدى الشركات محملة بمياه غازية اصطدمت بسيارتين ميكروباص وملاكي، وسقطت الحمولة على الطريق اتجاه بنها – القاهرة، وتعطلت الحركه المرورية لمدة ساعة، وتم استخدام لودر الوحدة في فتح الطريق برفع كراتين المياه، وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، وتم نقله للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.