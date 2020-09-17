"الوطن" تنشر صور لـ أحمد حسن وزينب بعد القبض عليهما

تنشر "الوطن" صورتي المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، بعد القبض عليهما.

وقررت النيابة العامة، حبس أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، حيث يواجهان 5 اتهامات.

ونسبت النيابة لهما اتهامات "الإتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح".

ونفى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقالا: "بنحب ولادنا أوي وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدَت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبًا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين في منطقة القاهرة الجديدة بناءً على قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما في الاتهامات الموجهة إليهما بشأن نشر فيديوهات لاستغلال طفلتهما، والاتجار بها لتحقيق مشاهدات عبر قناة أحمد حسن.