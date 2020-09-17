20 مرشحا محتملا لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول بقنا

استقبلت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم الخميس، أولى أيام تقديم الطلبات، نحو 20 طلبًا من المرشحين المحتملين.

وقال مصدر في محكمة قنا، إن مرشحي ائتلاف الأحزاب حصلوا على الأرقام الأولى.

وبحسب التقسيم الانتخابي الجديد، فإن محافظة قنا بها 4 دوائر انتخابية، حيث تضم الدائرة الأولى مركز ومدينة قنا، وتضم الثانية قوص وقفط ونقادة، والثالثة نجع حمادي ودشنا والوقف، والرابعة أبوتشت وفرشوط، ومخصص للمحافظة 10 مقاعد فردية.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيان سابق أن محافظات المرحلة الأولى ستشمل الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.