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محافظة قنا تجمع 14 مليون جنيه من طلبات التصالح

كتب:

رجب آدم
08:38 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
طلبات التصالح

طلبات التصالح

أعلن ديوان عام محافظة قنا، فى بيان اليوم الأحد، عن إجمالي طلبات التصالح وتقنين الأراضي، التي تقدم بها المواطنين، والتي بلغت 31 ألف و559 طلباً، بمختلف مراكز المحافظة.

وكشف البيان عن أن جملة المبالغ المحصلة فعلياً من الطلبات المقدمة للتصالح على مخالفات البناء، بلغت 13 مليون و900 ألف جنيه، حتى مساء اليوم الأحد، وأوضح البيان أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا جاءت في مقدمة المراكز التي تقدمت بطلبات تصالح، بعدد 6522 طلباً.

وجاءت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، فى المركز الثاني، بـ6375 طلباً للتصالح، بينما تباينت الأرقام في بقية مراكز المحافظة.

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