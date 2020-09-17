بالأرقام.. تفاصيل جدول رواتب المعلمين: تبدأ من 1800 جنيه و6 فئات

أثارت قضية رواتب المعلمين جدلًا، في الوقت الذي جدد فيه المعلمون ونقابة المعلمين مطالبهم بزيادة الرواتب، تماشيًا مع الخطة الجديد التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، عن وجود 6 درجات للمعلم، ويتم تحديد راتب لكل درجة وظيفية، والتي تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه. "الوطن" ترصد جدول مرتبات المعلمين الحالية، وفقا لدرجة كل معلم، في السطور التالية:

1. معلم مساعد: إجمالي الراتب 1800 جنيه

2. معلم: 2000 جنيه

3. معلم أول 2200 جنيه

4. معلم أول أ 2500 جنيه

5. معلم خبير 3189 جنيهًا

6. معلم كبير 4200 جنيه

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لـ"الوطن"، إن تكليفات الرئيس للحكومة بشأن المعلمين أثلجت صدور أكثر من مليون معلم ومعلمة يمثلون الركيزة الأساسية لعملية تطوير التعليم، وأنهم يمثلون جيش المعرفة، وأن معلمي مصر يقفون خلف قيادتهم السياسية ويؤكدون دومًا أنهم على قدر الواجب والمسؤولية وهو ما ظهر خلال فترة انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، عندما تحملوا أعباء وضغوطًا كبيرة لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إدارة وتحكيم أبحاث الطلاب ، وكذلك المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

نقيب المعلمين: القيادة السياسية تعمل على إنصاف المعلم

وأكد "الزناتي" أن تصريحات الرئيس والتكليفات التي أصدرها تؤكد حجم مكانة المعلمين وأن القيادة السياسية تعمل على إنصاف المعلم وتدرك كافة الأمور وملمة بكافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التعليمية تثمن الجهود الحكومية التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي في سبيل التأسيس لمنظومة التعليم الجديدة، والعمل المستمر على رفع الكفاءة المهنية للمعلمين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم أثناء حضوره أمس افتتاح الجامعات المصرية اليابانية، بتوجيه الشكر إلى القائمين على قطاع التعليم لدورهم في تطوير المناهج الدراسية وتطوير منظومة التعليم، وقدم توصية إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بضرورة البحث عن وسيلة لتحسين أوضاع المعلمين المادية، مشيرا إلى أن ما تم في العام الحالي من ترفع نسبة الأعفاء من الضرائب على الراتب إلى 60 بالمائة، ومن رفع نسبة كادر العلاوات ١٠ %إلى ١٢%، ورفع الحوافز من ١٥٠ إلى ٣٧٥ جنيهًا سنويًا ليس بالزيادة الكافية، وان عليهم عرض خطنهم لتحقيق ذلك على سيادته.

وكانت نقابة المهن التعليمية، أعلنت أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين في المدارس الحكومية بأسرع وقت ممكن، وعرض خطة الزيادة المالية عليه شخصيًا تمهيدًا لاعتمادها بشكل يتناسب مع وضعهم الاجتماعي ودورهم التربوي والإنساني، يدل على مدى اهتمام الرئيس بشؤون التعليم وأن ملف المعلمين على رأس تلك الاهتمامات.