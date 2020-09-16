طارق شوقي: نسرع في بناء المناهج من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "إننا نستعرض اليوم 3 افتتاحات في مدرسة تكنولوجية تطبيقية في الأسمرات، والضبعة في مرسى مطروح، ومدرسة يابانية في شرم الشيخ، وسنستعرض رحلة بناء التعليم المصري منذ عام 2014 وحتي اليوم حصاد الـ6 سنوات وما وصلنا له في أثناء جائحة فيروس كورونا".

وأضاف "شوقي"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّه "يجب على المواطنين أن يشتركوا معنا في هذه المنظومة ومشاكلها وكيفية حلها وتمويلها".

وتابع أنَّ "كل المواطنين لا يعرفون أننا بدأنا في نظام تعليم جديد تمامًا وطبقناه وبدأنا فيه عام 2018، ووصل حاليا حتى الصف الثالث الإبتدائي، وأن الطلاب من kg1 وحتى الصف الثالث الإبتدائي هم من تعرضوا لهذا التغيير ويدرسوا كيفية عمل تفكير نقدي وتحليل وأنشطة ولا يأخذون امتحانات ويعملون بنظام مختلف تماما بحوالي 8 ملايين طالب".

وأكّد أنَّ "التغيير أصاب عدد كبير من الطلاب ونسرع في بناء المناهج من الصف الرابع وحتي السادس الإبتدائي وخلال السنة القادمة يكون لدينا 8 سنوات دراسية من أصل 14 على النظام الجديد وهذا إنجاز كبير".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.