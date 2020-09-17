أعلن المطرب حاتم العراقي، منذ قليل، وفاة الشاعر العراقي عادل محسن، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ60 عاما.

وكتب حاتم عبر حسابه على موقع إنستجرام: "وداعا أبو نور الغالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمه الله الشاعر عادل محسن، أعزي نفسي وأعزي عائلة الفقيد بوفاة أخي وصديقي ورفيق دربي الشاعر عادل محسن، الذي رافقني في مشواري الفني الطويل، كان لي أخ وصديق وحبيب، تغمده الله بفسيح جنانه، ورحمه الله برحمته الواسعة، لا اعتراض على أمر الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون"