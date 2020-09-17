بـ170 جنيهًا.. ننشر أماكن لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد توفيره

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"عن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية "النوع الرباعي" اليوم في مقراتها المختلفة مقابل 170 جنيه للجرعة.

ونشرت "الشركة" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" أن التطعيم تم توفيره اليوم في مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة، على أن يتم توفيره بداية من غدا الجمعة في جميع مراكز التطعيمات التابعة للشركة.

"الوطن" تستعرض أماكن الفروع التابعة للشركة والتي سوف يتوفر فيها التطعيم بداية من الغد:

1- فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

2- فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري من 10صباحا وحتى 4 عصرا.

3- فرع الشوق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

4- فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحا ًوحتى 4 عصرا.

5- فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

6- نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

7- نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

8) بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ماعدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً .

9) نادي الطيران بـ 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحا ًوحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً .

10) كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام .

11) داندي مول بالكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحاً إلى 8 مساءً

12) الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف الول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية .

13) نادي القضاه بشارع عبد العزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي .