عاجل.. إصابة فتاة في انهيار منزل بمنفلوط

أصيبت فتاة بإصابات طفيفة، في انهيار منزلها بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ بانهيار منزل بقرية بني شقير دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني، وبالمعاينة تبين انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق.

أسفر الانهيار، عن إصابة ابنة صاحب المنزل بإصابات طفيفة، وتم نقلها إلى مستشفى منفلوط المركزي، والحالة العامة جيدة.

جرى إخطار الإدارة الهندسية، وتواجد بالمكان السيد نائب رئيس المركز، وتم إرسال دقاق من حملة الإنقاذ السريع وجار المتابعة.

وجار رفع الأنقاض، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.