الكويت تضيف فرنسا والأرجنتين واليمن لقائمة حظر الطيران المباشر

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعميماً جديداً إلى الجهات المختصة، بإضافة اليمن وفرنسا والأرجنتين، إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت.

كما تضمن التعميم الصادر من الطيران المدني الكويتية، رفع سنغافورة من قائمة الدول الممنوعة.

وكانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في أول أغسطس الماضي، وقف الطيران المباشر مع 31 دولة، بسبب وضع فيروس كورونا المستجد بها، ثم أضافت في وقت لاحق أفغانستان.