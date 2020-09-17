سياسي سعودي: رشاوى نظام الدوحة قد تجعل شعب قطر في حاجة لمعونة

كشف المحلل السياسي السعودي مبارك آل العاتي، عن فساد قطر في مجال الرياضة بشراءها الذمم بالرشاوى، قائلا إن الفساد عندما يحل في منظمة يجعلها تتحرك في اتجاه تحقيق مصلحة الراشي، في الوقت الذي يدفع النظام القطري مليارات الدولارات من أجل تحقيق مصالحه الخبيثة بدلا من صرف هذه الأموال على الشعب القطري.

وأضاف "العاتي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن قطر تعمل على صرف الرشوة واستضافة بطولات، من أجل تحسين صورتها أمام العالم، محذرا من أن هذه الممارسات قد تجعل الشعب القطري يطلب معونة يوما ما بسبب الأموال المهدرة.

وأشار المحلل السياسي السعودي، إلى أن النظام القطري لا يحقق تنمية مستدامة فهو يعتمد على الغاز فقط وتتقاسم إيران الأرباح معها ويركز على صرف أمواله في مجال الرياضة فقط وهي بطولات موسمية ستنتهي المنفعة منها بانتهاء الموسم.