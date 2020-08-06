"العربية للدراسات": النظام القطري يقدم الرشاوى ويدعم المتطرفين

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن العاصمة القطرية الدوحة عاصمة الرشوة والإرهاب، إذ أن كل علاقتها السياسية والتجارية والاقتصادية تتم عبر الرشوة إما الرشوة الصريحة أو الرشوة المقنعة، وتصل للبرلمان الأوروبي عن طريق أعضاؤه، والتبرع من جمعيات خيرية تمولها قطر إلى جمعيات يرأسها أعضاء في البرلمانات الأوروبية.

وأضاف "راغب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن لقطر حرية بناء علاقاتها ولكن في الوقت التي كانت تدعم فيه حزب الله اللبناني بالسلاح كانت أيضًا تمول في الحزب المقابل، وهذا يعتبر من جرائم الحرب وإشعال الصراعات.

وأشار إلى أن قطر وتركيا كانتا في معسكر واحد قبل 2011 مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا لدعم الميليشيات التابعة لجبهة النصرة وأحرار الشام في سوريا، ولكن أوروبا بدأت الآن تتفهم أن ما قامت به تركيا وقطر في الشرق الأوسط أصبح يرتد عليهم.