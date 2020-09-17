"الإفتاء": غدا الجمعة أول أيام شهر صفر

أعلنت دار الإفتاء أن غدًا الجمعة أول أيام شهر صفر، لعام 1441هجريًا.

وأوضحت في بيان لها "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ من نتائج هذه الرؤية أن غدًا الجمعة هو أول أيام شهر صفر".

وقدمت الدار التهنئة للشعب، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ الشهر الكريم باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.