أبرزها تقاطع الأوتوستراد.. تعرف على خطة الحكومة لتطوير الطريق الدائري

تواصل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، العمل على تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبري، لتخفيف الضغط على الطرق الداخلية، وتقديم كل الخدمات لجمهور الركاب المسافرين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري له أهمية قصوى، إذ سيساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، ما يدفع بدوره إلى زيادة تدفق السيولة المرورية في القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن وزارة النقل حاليا تقوم بتطوير الطريق الدائري، وهو أهم طريق عليه حجم حركة وكثافات في محافظات القاهرة الكبرى، موضحا أنه يوجد متابعة مستمرة، وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم إنجازه في زمن قياسي.

وقال رئيس الوزراء، أمس، خلال اجتماعه بالعديد من وزراء الحكومة، إنه يوجد عدد من التحديات في هذا المشروع، تتعلق بحجم المرافق المتعارضة الواجب نقلها من أجل سرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم، وكذا إزالة الاشغالات.

وترصد "الوطن"، في 11 معلومة تفاصيل خطة الحكومة ممثلة فى وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبري.. وهى كالتالى:

1- 8 مليارات جنيه التكلفة الإجمالية لتطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبري.

2- مشروع تطوير الطريق الدائرى يشمل إجراء الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة.

3ـ مشروع التطوير يتضمن صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وصيانة وتأمين شبكة الإنارة بطول الطريق.

4ـ الصيانة العاجلة لكبارى وأنفاق الطريق الدائري بالقاهرة الكبري.

5ـ تنفيذ أعمال نظافة للطريق وصيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم.

6ـ صيانة طبقات الرصف من السلام إلى المرج بطول 8 كم.

7ـ تطوير وتوسعة المسافة من السلام إلى المرج بطول 8 كم.

8ـ صيانة طبقات الرصف من تقاطع شبرا/بنها إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.

9ـ تشمل خطة تطوير الطريق الدائري إنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو بالهايكستب حتى طريق السويس بطول 9 كم.

10ـ تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد.

11ـ إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم.