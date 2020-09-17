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محمود مسلم

العراق: لدينا مشاكل مع أنقرة وطهران بسبب تدخلهما في شؤوننا الداخلية

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أ ش أ
09:29 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
وزير الخارجية العراقي

وزير الخارجية العراقي

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن علاقات العراق مع الولايات المتحدة ليست موجهة ضد أحد، مشيرا إلى أن بغداد لديها مشاكل مع أنقرة وطهران بسبب تدخلهما في شؤون البلاد الداخلية.

وقال حسين، في مؤتمر صحفي من العاصمة الأوروبية بروكسيل، إن العراق لديه علاقات جيدة مع دول الخليج وهناك اتصالات وزيارات متبادلة.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم، أن بغداد تحاول أن تكون علاقاتها مع إيران وغيرها من دول الجوار "جيدة".

وأوضح حسين أن بلاده تريد علاقات متوازنة مع الجميع، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

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