" الخارجية العراقية": لدينا أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية

كشف المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، أن بلاده تمتلك أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية الأخيرة ضد سيادة البلاد.

وقال الصحاف، في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن من أهم الأوراق التي يمتلكها العراق، هي الورقة الاقتصادية، والورقة الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأي العام الدولي بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح الصحاف، أن العراق لوح بالورقة الاقتصادية لأن هناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية العاملة في العراق، كما أن بغداد من المستوردين الأوائل من تركيا.

جاء هذا في الوقت الذي طالب فيه عضو البرلمان العراقي منصور البعيجي، الحكومة العراقية بالخروج من صمتها وتجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية، معتبرا أن طرد السفير التركي وقطع العلاقات هو الرد المناسب على تلك الانتهاكات.

وقصفت تركيا طائرة مسيرة استهدفت سيارة تحمل ضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقها أمس أول الثلاثاء، في منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز إقليم كردستان العراق.