"الصحة": 275 متطوعا سجلوا في تجارب "لقاح كورونا" الصيني

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان عن وصول عدد المتطوعين للمشاركة فى التجارب الإكلينيكية بمرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا الصينى إلى 275 متطوعاً، موضحاً أن 22 فرداً أخذوا الجرعة الأولى بالفعل فى المصل واللقاح.

وتابع المصدر، لـ«الوطن»، أن «مستهدف إجراء التجارب السريرية لـ45 ألف مبحوث عالمياً، وتم إجراء التجارب على 35 ألفاً حتى الآن، منهم مبحوثون فى الإمارات والبحرين، ونستهدف فى مصر 6 آلاف مبحوث».

وأضاف المصدر أن «المتطوعين يتناولون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوماً، حيث ستتم متابعة المشاركين لمدة عام كامل»، وحددت الوزارة، فى منشور توعوى، شروط التطوع، حيث يبدأ من سن 18 عاماً أو بناء على الوضع الصحى، فيما يكون التسجيل بالأوراق الرسمية «بطاقة هوية أو جواز سفر»، وأن يخضع المتقدم لتقييم أهلية للمشاركة فى التجارب السريرية.

"زايد" تستعرض جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات علاج "الوباء" ومعايير مكافحة العدوى

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، استعدادات الوزارة للموجة الثانية من جائحة كورونا، وأشارت إلى جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه فيما يخص مستشفيات الحميات، تم تنظيم برنامج يتضمن التدريب على البروتوكولات العلمية الحديثة للأمراض المعدية، والحد من انتشار العدوى، إضافة إلى الجودة والسلامة والصحة المهنية، وأسس ومبادئ البحث العلمى.

وحول مرضى كورونا المسجلين بالعزل المنزلى، أكدت «زايد» أن المشروع بدأ فى 11 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020، وبلغ إجمالى عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الآن.

من جانب آخر، احتفل أطباء قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، بعيد ميلاد طبيب مصاب بالفيروس داخل القسم، اليوم، لدعمه نفسياً وإدخال البهجة لقلبه.

وجهز الأطباء وطاقم التمريض، برئاسة الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب ورئيس قسم العزل «تورتة، حلويات، شموع»، وفاجأوا الدكتور أحمد محمد شكرى، المحجوز بالمستشفى، بالحفل.

وعبَّر الطبيب المصاب عن تقديره لشعور زملائه تجاهه، قائلاً: «الاحتفال له أثر نفسى ومعنوى كبير».