"الصحة": 275 متطوعا سجلوا للمشاركة في التجارب على اللقاح الصيني

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، وصول عدد المتطوعين للمشاركة في التجارب الإكلينيكية بمرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا الصيني إلى 275 متطوعًا، موضحة أنَّ 47 فردًا أخذوا الجرعة الأولى بالفعل في المصل واللقاح.

وتابع المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ المستهدف من إجراء التجارب السريرية 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، مبينًا أنَّه تمّ إجراء التجارب على اللقاح على 35 ألف مبحوث حتى الآن منهم في الإمارات والبحرين، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الصحة تستهدف 6 آلاف مبحوث في مصر.

الصحة: يتمّ أخذ جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوما.. والمتابعة عام كامل

وأضاف المصدر، أنَّ المتطوعين يأخذون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يومًا، حيث سيتمّ متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل، موضحًا "قبل أخذ الجرعتين يتمّ إجراء المعاينة الطبية والتأكّد من تطبيق كل الشروط اللازمة للتطوع ثم يأخذ الجرعة الأولى في اليوم الأول، وبعد مرور 14 يومًا يتمّ معاينة الأعراض الجانبية وخلال هذه المدة يتمّ متابعة المتطوع عبر الهاتف المحمول مع المتخصصين، اليوم 21 يأخذ الجرعة الثانية ويظل يجرى له ملاحظات ومتابعات مستمرة حتى اليوم الـ49 لمعرفة ما إذا وجدت آثار جانبية من عدمه، بعد فحوصات اليوم 49 يتواصل الطبيب المتخصص مع المتطوع عبر الهاتف مرة أو مرتين شهريًا لإجراء معاينة صحية لجانب فحوصات حضورية مرة كل 3 أشهر".

وحددت وزارة الصحة، في منشور توعوي، لها شروط التطوع، موضحة أنَّه يبدأ من 18 عامًا أو بناء على الوضع الصحي، فيما يكون التسجيل من خلال الأوراق الرسمية "بطاقة هوية أو جواز سفر"، وأنَّ يخضع المتقدم لتقيم أهلية للمشاركة في التجارب السريرية.

وأوضحت وزارة الصحة، الأسباب التي تمنع من التطوع للمشاركة بالتجارب السريرية، وجاءت على النحو التالي:

- الإصابة بأعراض مثل: الحمى والسعال الجاف والإعياء والسيلان أو احتقان بالأنف.

- الإصابة بحساسية تجاه أي أدوية.

- الإصابة بأي أمراض حادة أو مزمنة.

- تلقي أي منشط للمناعة.

- النساء في حالة الحمل أو رعاية طفل.

- التعرض لنقل الدم قبل التطعيم بـ3 أشهر.