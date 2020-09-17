مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية: العالم بدأ يدرك حقيقة حزب الله

قال منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، إن حزب الله يقوم منذ 2012، بتجميع نترات الأمونيوم في أوروبا، ونقلها عبر بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "لا فرق بين الجناح العسكري لحزب الله وجناحه السياسي، العالم بدأ يدرك حقيقة حزب الله خاصة بريطانيا وألمانيا وعلى الدول الأوروبية أن تحذوا حذوهما".

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على 46 شخصًا وشركتين إيرانيتين، بجانب شركتين لبنانيتين على صلة بجماعة "حزب الله".

كما تم إدراج شخص يحمل الجنسية اللبنانية وهو سلطان خليفة أسعد، بجانب شركتي "أرش للاستشارات والدراسات الهندسية" و"معمار للهندسة والإنماء"، وذلك بسبب "صلتهم بحزب الله اللبناني".