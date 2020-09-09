الخارجية الأمريكية: ندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حزب الله اللبناني

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها تدرس فرض عقوبات إضافية على كل من يدعم "حزب الله" اللبناني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية، بزعم قربهما من "حزب الله"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن "العقوبات ضد شخصيات لبنانية، الغرض منها توجيه رسالة قوية إلى حزب الله".

وأكدت الخارجية الأمريكية عزمها على محاسبة "السياسيين اللبنانيين على فسادهم"، مضيفة: "لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني".

وكشفت الخارجية الأمريكية تشجيعها للمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لمحاسبة "الفاسدين في لبنان".

وأتمت الخارجية الأمريكية: "نريد حكومة في لبنان شفافة ونزيهة".