فورد تستثمر 700 مليون دولار لتطوير مصنع "ريفر روج" في "ديربورن"

اتجاه العالم اليوم فى صناعة السيارات تغير بشكل كبير، وبدأت الدول فى الاستثمارات لإنتاج السيارات الكهربائية، خاصة بعد قوانين الاتحاد الأوروبى الجديدة الصارمة المتعلقة بمشاكل انبعاثات السيارات التى تعتمد على الديزل والبنزين، وهو الأمر الذي جعل مجموعة فولكس واجن تقرر التخلى عن القوة الخارقة "بوجاتى" لتستثمر أكثر فى السيارات الكهربائية.

من جانبها أعلنت "فورد" العملاق الأمريكي الذى يمتلك مصنع "ريفر روج" منذ ما يقرب من قرن، أنها استثمرت 700 مليون دولار فى هذا المصنع التاريخى لإنتاج الشاحنات "سيارات البيك آب" الكهربائية الجديدة، بالإضافة إلى تعيين 300 موظف جديد بجانب 4400 موظف موجودين حاليا فى مصنع فورد التاريخى.

وأكدت الشركة أنه سيذهب جزء من هذا الاستثمار أيضا إلى الترقيات الحديثة فى المصنع مثل الروبوتات ومعدات أخرى ستجعل من المصنع أكثر مصانع فورد تقدما من الناحية التكنولوحية فى العالم.

فى وقت سابق أيضا من هذا العام، أعلنت فورد عن استثمار 1.5 مليار دولار فى مصانع أمريكا لتوطين وتشجيع الإنتاج الأمريكى وتوظيف 3000 موظف.