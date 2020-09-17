"صديق لمصر".. من شينزو آبي الذي أطلق "السيسي" اسمه على "طريق وجامعة"؟

تساءل الكثيرون في الدقائق القليلة الماضية عن "شينزو آبي"، الذي وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق اسمه على محور مروري جديد.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإطلاق اسم "آبي" على محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

ووجه الرئيس، حسبما صرح "راضي"، بتنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

رئيس الوزراء الياباني السابق من مواليد 21 سبتمبر 1954، وكان يشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي السابق.

وتم انتخابه في تاريخ 26 سبتمبر 2006 خلفًا لجونشيرو كيوزومي، حيث خدم لمدة أقل من عام قبل أن يستقيل في 12 سبتمبر 2007، ليحل محله ياسو فوكودا، وبعد فوز حزبه بانتخابات 2012 أصبح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني رقم 96.

ونجح "آبي" في مواصلة مشوار الإصلاح الاقتصادي، والتنمية اليابانية، ويعد من أطول المسئولين اليابانيين في البقاء كرئيس للوزراء في العصر الحديث.

وتقدم "آبي" باستقالته من رئاسة الحكومة اليابانية أواخر شهر أغسطس الماضي لأسباب صحية، موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي، مضيفا أنه يعتذر للمواطنين "من أعماق قلبه" لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.

ودوَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حينها، قائلاً: "فائق الاحترام والتقدير لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الذي اتمني له الشفاء العاجل... رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير.. وصديقا وشريكا داعما لمصر له اسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".

كما، وجه الرئيس، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أمس، بإطلاق اسم "آبي" أيضا على المرحلة الجديدة من الجامعة، تقديرًا لجهود اليابان ودعمها لجهود مصر في تحقيق تقدم في المجال التعليمي.