خال محمد صلاح يكشف تفاصيل تعرضه لحادث في بريطانيا: انفجار إطار السيارة

نفى عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنباء المتداولة عن تعرض "صلاح" لحادث سير اليوم في بريطانيا، موضحا أن تلك الواقعة حدثت قبل ما يقرب من 10 أيام.

وأضاف "البمبي" لـ"الوطن" أن الحادث كان عبارة عن انفجار في أحد إطارات السيارة التي يقودها صلاح أثناء توجهه للتدريب في نادي ليفربول، مشيرا إلى أن انفجار الإطار وقع عند بوابة النادي.

كانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد أكدت تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من منطقة "نتسفورد" الأسبوع الماضي، وتمت مساعدته بواسطة خدمة مساعدة السيارات على الطرق.

وأشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة، إلى أن سيارة نجم ليفربول البالغ ثمنها 160 ألف جنيه إسترليني، حدث بها ثقب في إطار السيارة، عندما كان يقودها، وتدخلت دورية مرورية لإنقاذه.

وقالت الصحيفة إن روب ريدجون أحد الأشخاص في دورية الخدمات المرورية البريطانية، ساعد اللاعب المصري على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ، قبل إعادة السيارة و"صلاح" إلى منزله.

وشددت الصحيفة على أن ريدجون لم يتعرف في البداية على النجم المصري، وقال "ريدجون": "لقد سألته عما إذا كان قد سافر من قبل في شاحنة إنقاذ".

وتابع "ريدجون": "كان مو مهذبًا للغاية وقمنا بتوصيله إلى المنزل، وعندما وصلنا إلى منزله، ذهب لإحضار ابنته الصغرى لمشاهدة السيارة أثناء إنزالها".