عمرو أديب يشيد بدعم محمد صلاح لمؤمن زكريا: لعيب إنسان

علّق الإعلامي عمرو أديب على تألق النجم محمد صلاح، أمس مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ودعمه لنجم الأهلي مؤمن زكريا، قائلًا: "في أوروبا وبريطانيا وفي مصر والعالم العربي الناس كلها كانت بتتكلم عن فخر العرب محمد صلاح، مش لأنه جاب هاتريك وعمل أرقام قياسية وأول لعيب وتاني لعيب، وإنه طوح رجله الشمال وحط كورة في المقص، مش كل ده".

وتابع "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر": "هذا الرجل رجل محترم لعيب إنسان، الميديا الإنجليزي كلها كانت بتسأل إيه اللي حصل وليه محمد صلاح حط إيده على ودنه وطلع لسانه؟، الناس هناك مكنتش فاهمة، ووقف المعلق الإنجليزي والميرور وكل واحد يكتب إيه الحكاية، فراح قالهم هو موضوع متعلق بالتعاطف مع زميله مؤمن زكريا، المريض، اللي كانت دي حركته في الملعب فهو بيهدي الهاتريك بتاعه، لمؤمن زكريا عشان يرفع من معنوياته".

وواصل إشادته بـ"صلاح"، قائلًا: "إنسان محترم جميل موهوب ملتزم ومش بينسى وشايف، وعنده وعي وذكي، وقدر يتأقلم في المجتمع الإنجليزي، بقى مواطن متعولم والعالم كله بيتابع حركاته، أنا مش ببالغ أنا بحكي اللي حصل امبارح".