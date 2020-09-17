ناقد فني: "بليغ حمدي كان طفل مدلل.. ومحلمش يلحن لأم كلثوم"

قال أيمن الحكيم، الناقد الفني ومؤلف كتاب موال الشجن، إنه لم يلتقي الفنان الراحل بليغ حمدي، ولكنه كان يملك موهبة فذة وكان يعد "طفل الموسيقى المدلل"، حيث أن زمانه كان يعج بكبار الموسيقيين.

وأضاف "الحكيم"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الفنان الراحل قام بتلحين الكثير من الأغاني قبل أن يكتشفه الفنان الراحل "محمد فوزي"، حيث كان صاحب شركة لإنتاج الموسيقي واستفاد به وبمجهوده، موضحا أن "حمدي" كان يعاني من وفاة حبيبته الأجنبية، ليدخل في حالة من الاكتئاب حتى ساعده "محمد فوزي" بجمعه بكوكب الشرق أم كلثوم: "بليغ محلمش أنه يلحن لأم كلثوم، وكان فاكر أنه هيلحن لأبن أخوها المطرب المبتدئ".

وأكد أن بليغ حمدي وورده كانا ثنائيا مختلفا في الغناء والتلحين، وفي أحدى الحفلات التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم في تونس أصر "بليغ" بأن تغني أغنية "بعيد عنك" في رسالة من بليغ لها بعد زواجها في بلدها تونس: "لما الست أم كلثوم عرفت بعديها شدت ودنه وقالتله طب مش كنت قولتلي".