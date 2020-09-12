مسودة ونوتة بخط بليغ حمدي.. ميادة الحناوي تكشف أسرار نجاح "أنا بعشقك"

"أنا بعشقك وبعشق الدنيا معك".. تعاون تاريخي سيظل علامة من علامات الأغنية العربية، بين رمز الأغنية السورية ميادة الحناوي، والموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذى اكتشفها وأعطاها أهم وأعظم أعمالها.

تنشر "الوطن" في هذا التقرير، مسودة أغنية "أنا بعشقك"، التي أدتها ميادة الحناوي عام 1985، والنوتة الموسيقية التي ألفها بليغ بخط يده عام 1985.

أما عن أسرار الأغنية، فتكشف ميادة لـ"الوطن" تفاصيل الأغنية قائلة: "عرض علي بليغ الأغنية لأول مرة بصوته بلحن مغاير تماما عن الأغنية التي طرحت فيما بعد، فكانت لدي مشكلتين كبيرتن، الأولى خوفي من جرأة الكلمات، التي تقول أنا بعشق الأرض اللى تمشي عليها، فلم يكن هناك في ذلك الوقت كلمات بتلك الجرأة تقدمها المطربات، أما المشكلة الثانية، فهي لم يكن لدي قناعة كبرى باللحن الذى كان وضعه بليغ".

أضافت: "بليغ قال لي متقلقيش من اللحن، بكره هيكون عندك لحن تاني، بس الكلمات أنا مقتنع بها، وتلك الأغنية هترفعنا لأعلى سما أو تسقط بنا أرضا، وبالفعل في ثاني يوم سمعت اللحن الذى طرحت به، وحققت الأغنية ما لم أكن أحلم به، وأصبحت واحدة من أهم الأغنيات التي قدمتها في حياتي، فرحمة الله على بليغ حمدي، الذى حقق لي الكثير في حياتي ومسيرتي الفنية والإنسانية".