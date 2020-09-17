عزيزة جلال: مصر صنعتني.. وكنت محظوظة بالغناء لبليغ حمدي

قالت المطربة عزيزة جلال، إن الفنان الراحل بليغ حمدي لا يزال حيًا بداخل الكثير من محبيه ومعجبيه حول العالم العربي وفي المغرب.

وأضافت "جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها كانت محظوظة لغنائها أغنيتي "حرمت الحب عليا، مستنياك" من ألحانه وكلماته.

وتابعت أنه لا تزال الأغنيتان تعيشان بين الكثيرين حتى بعد اعتزالها الفن لمدة 30 عامًا: "حاسة أنها موجودة بين الناس"، موضحة أن تاريخها الفني يعود فضله إلى مصر وملحنيها وشعبها، وهو ما يمثل نقطة فارقة في حياتها الفنية: "مصر احتضنتي وأنا مطربة مش معروفة، واتشهرت وحبوني الناس".

وأكدت أنها وخلال مقابلتها الأولى مع "حمدي" كانت تعاني من خوف شديد، حيث إنه كان عملاقًا في مجاله وغنى بألحانه وكلماته كثير من المطربين الكبار: "لما شُفته كان إنسان متواضع ولطيف وحسيت أني مع أخي الكبير أو والدي، وحسسني بأمان وهدوء".