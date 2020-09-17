بتوجيه "مدبولي".. مصر تبدأ الاستفادة من "خردة وكهنة مخازن الحكومة"

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ 13 إجراءً كفيلاً بـ"رفع كفاءة إدارات المخازن" في الجهات الحكومية المختلفة.

وتشمل تلك الإجراءات تعظيم الاستفادة من الأصناف الراكدة والكهنة والخردة، مع الحد من شراء مستلزمات قبل التأكد من عدم وجودها بالمخازن، وتعميم تجربة "التبادل البيني" بين أصناف المخزون السلعي بين كل الجهات الإدارية، وتضم تلك الإجراءات كالآتي:

1- إعادة تأهيل وتدريب العاملين بتلك الجهات.

2- الاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيني لأصناف المخزون السلعي بين الجهات الإدارية.

3- تنفيذ ميكنة الأعمال والأنشطة المخزنية بالجهات وخاصة الجهات.

4- إلزام كل الجهات بإعداد المقاسات السنوية والجرد السنوي بكل دقة.

5- سرعة التصرف في الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بأنواعها الزائدة على حاجة الجهة، أو المستغنى عنها أو التي يخشى عليها من التلف، أو غير صالحة للاستعمال.

6- كلف بتحديد المسئولية في حالة بقاء الأصناف التي يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد على سنة من تاريخ الاستغناء دون العرض على السلطة المختصة.

7- تعظيم الاستفادة من الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بأنواعها، وعدم إهدارها، على أن يكون أولوية التصرف بالبيع بالسعر العادل للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

8- الحد من شراء أية مستلزمات أو خامات أو قطع غيار وخلافه قبل التحقق من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه بالمخازن من خلال مسؤول المخازن بتوقيعه على طلب الشراء.

9- حظر رئيس الوزراء من الجهات تضمين خطة الاحتياجات السنوية لها أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض المطلوب أو التعاقد على هذه الأصناف.

10- ألزم جميع الجهات بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان تفصيلي كمي وقيمي بالأصناف الراكدة طبقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

11- وجه بتضمين الجهات لشروط طرح عمليات شراء المنقولات نصاً خاصاً بأن يكون توريد الأصناف طبقاً لبرنامج زمني على مدار سنة التعاقد.

12- يشمل التعاقد طبقاً لطبيعة الأصناف والغرض من الحصول عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.

13- الحد من تراكم المخزون الحكومي وضمان صلاحية وجودة ما يتم توريده.