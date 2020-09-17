ملامح "الإصلاح الهيكلي" قبل إعلان خطته في أكتوبر

تعلن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر المقبل رؤية مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي في مؤتمر موسع، وهو ما قال عنه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم إن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط.

كان رئيس الوزراء، قد عقد أمس الأربعاء، اجتماعاً لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولي الوزارات المعنية، وجاءت أبرز ملامح "برنامج الإصلاح" كالآتي:

1- تنقسم الخطة إلى 4 محاور تقدم جوانب إصلاح هيكلي في عدة قطاعات.

2- تسعى الحكومة في المحور الأول إلى الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي المتحققة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

3- يهدف البرنامج أيضاً لتعزيز حصول المرأة على فرص اقتصادية.

4- تسعى الدولة أيضاً من خلاله لتعزيز مرونة القطاع المالي والشركات.

5- تعمل الحكومة على تحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

6- تشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج.

7- يهدف البرنامج أيضاً لخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك.

8- تضم الخطة إصلاحات هيكلية في 5 قطاعات، هي الكهرباء، والنقل، والري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.

9- تسعى الحكومة من خلاله للحفاظ على ما تحقق في "الإصلاح المالي والنقدي".

10- ستعرض الحكومة مقترحه على المجموعة الاقتصادية تمهيداً لاعتماده، وإعلانه للرأي العام.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بمواصلة البناء على ما تحقق في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحقيق نقلة حقيقية في كل المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والمؤشرات الاقتصادية للبلاد.