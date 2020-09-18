إبراهيم عيسى: بؤس طفولة حسن البنا سبب تغييرات كبيرة في حياته

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، تفاصيل طفولة مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، قائلا إنه للوصول لأصل جماعة الإخوان الإرهابية لابد من البحث حول مؤسسها "حسن الساعاتي"، لافتا إلى أن التكوين النفسي دفع "البنا" للتكوين الفكري، والتكوين الاجتماعي دفعه للتكوين السياسي، والذي أثر على حياته ودفعه لينتمي لكيان لأنه كان يعيش كغريب وسط قريته، لا يعرف أصله، والبؤس دفعه لتغييرات كثيرة.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، المُذاع عبر فضائية "أون أي"، إلى أنه من واقع المذكرات التي كتبها حسن البنا، تكتشف أن والده عالم دين، رغم أنه لم يذكر حصول والده على شهادة وإجازة علمية دينية، موضحًا أن حسن البنا أقنع الجميع بأنه نشأ في بيت علم، لكنه لم يستطع أن يقنع أحدا أنه نشأ في بيئة اجتماعية اقتصادية عادية طبيعية، حيث إن الأصول البسيطة التي عمل بها في حياته والأعمال البسيطة التي تولاها تكشف أن عائلته عاشت حياة اقتصادية ضيقة جدًا.

وتابع الكاتب الصحفي: "حسن البنا عاش حياة اجتماعية بسيطة لا يمتلك أقارب وارتبط بالغرابة"، مؤكدا أن "الأسرة هي التي ترسم ملامح أبنائها".