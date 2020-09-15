سامح عيد: حسن البنا كان يريد السيطرة على العالم بـ12 ألف مقاتل

قال سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مشروع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المدنية منذ أن أنشأها الإرهابي حسن البنا، مشيرًا إلى أنه كان خائنًا للدين والوطن، حيث تخيل أن تنظيمه الإجرامي هو فقط من يمثل الدين.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن البنا كان يريد تربية 12 ألف مقاتل للسيطرة على العالم، حيث اعتبر أن كل مخالفيه هم مخالفين للدين.

وتابع: "فكر البنا ركز على استعادة الخلافة العثمانية وكأنها فرض ديني، بالرغم من أن المصريين كانوا سعداء بسقوطها"، مشيرًا إلى أن كل جماعات العنف خرجت من عباءة هذه الجماعة، وتأثروا بأفكار الإخواني الإرهابي سيد قطب الذي كفر المجتمع المصري.

وأردف: "أفكار سيد قطب كانت هي ذاتها أفكار حسن البنا لكن بوضوح أكبر، وبصياغة أدبية أكثر وضوحًا، وقتال الدولة سببه هذه الأفكار، حيث أن هذه الأفكار كفرت المصريين كلهم، وبالتالي تلقفت الجماعات الإرهابية هذه الأفكار على غرار الطائفة المؤمنة وقتال الطاغوت".