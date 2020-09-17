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إبراهيم عيسى: حسن البنا خيب أمل والده ولم يتمكن من حفظ القرآن الكريم

كتب:

محمد عزالدين
11:18 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
حسن البنا

حسن البنا

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الحياة الاجتماعية البسيطة التي عاشها حسن البنا جعلته عصبي المزاج، وظل يبحث عن انتماء يحقق له ما يفتقده، ووجد ما كان يفتقده في شاب أكبر منه من عائلة ميسورة الحال، وتصادق معه وكان يبيت في منزله كثيرًا.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، المُذاع عبر فضائية "اون أي"، أن أحمد الساعاتي والد حسن البنا، دفع به للكتاتيب لكي يلتحق بالأزهر الشريف، حيث إن الكتاتيب كانت منتشرة في كل نجع وقرية، وكانت الممر الوحيد لمن يبحث عن التعلم.

وتابع: "حسن البنا خيب أمل أبيه، ولم يتمكن من حفظ القرآن الكريم، ولم يترقى للوصول للأزهر الشريف"، إذ أنه مل من الكتاب، وفسره بأن صاحب المدرسة، جعلها للعرفاء الذين لا يجيدون التعامل مع التلاميذ.

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