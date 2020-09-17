إبراهيم عيسى: "منع المحرمات" أول جمعية أنشأها حسن البنا في حياته

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن حسن البنا أنشأ جمعية "منع المحرمات"، حيث رأوا في أنفسهم أهل لمنع المحرمات، وكانت جمعية سرية دون سبب معروف، وفرضوا رسوم على من يريد الانضمام إليهم.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، المُذاع عبر فضائية "اون أي"، أنه من الممكن أن يكون سبب تكوين هذه الجمعية سريعا، هو عدم قدرة البنا على مواجهة المجتمع، حيث أنه كان لديه رغبة محمومة للعمل السري.

واستنكر مقدم البرنامج، طريقة عمل هذه الجمعية، حيث أنها تحصل على أموال لمنع المحرمات، للقيام بواجب الدعوة الإسلامية، وتأتي بنفس مكونات الجماعة التي أنشأها حسن البنا بعد ذلك.

وتابع: "تتبع عورات الناس، يفسر لنا مجال عمل الإخوان المسلمين، أسلوب فضله حسن البنا، وأصبح هناك منهج جماعة وتيار إسلامي بناه البنا، ليهدم به كل قيم السماحة".