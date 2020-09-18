5 مشاهد من كلام العوضي عن ياسمين عبدالعزيز.. من دبح القطة للكبدة النية

ياسمين عبدالعزيز، كانت هي محور اللقاء الذي جمع الفنان أحمد العوضي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، حيث احتلت "عبدالعزيز"، قائمة الأكثر انتشارًا "التريند" بعد انتهاء البرنامج.

"الوطن"، ترصد لكم أبرز تصريحات أحمد العوضي عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز في 5 مشاهد كما يلي:

أكبر منه بـ 6 سنين بس

كشف الفنان أحمد العوضي، عن سبب عدم إعلان ارتباطه بياسمين عبدالعزيز في البداية، قائلا إنه كان هناك تخوف من إعلان علاقته بياسمين لأن العلاقة كانت في بدايتها، ولو حدث أي شيء أو انفصال ستنقلب مواقع التواصل والصحف عليهما دون أي سبب، وبعد التأكد من حبهما لبعضهما البعض، قررا الزواج وأعلنا للجميع ذلك.

وعن فرق السن بينه وبين ياسمين عبد العزيز، أوضح أن زوجته أكبر منه بـ 6 سنوات فقط، وليس كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنها أكبر منه بـ 10 أو 12 عاما.

وأضاف "العوضي"، أنه انزعج بشكل كبير من التعليقات والتقارير التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرق السن بينه وبين ياسمين عبدالعزيز، متابعا: "محدش ليه دعوة أصلا، تعالى اسألني وأنا أقولك الحقيقة، وبعدين إيه يعني 6 سنين".

متجوز ياسمين عبدالعزيز من زمان

قال الفنان أحمد العوضي، إنه كان في علاقة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ فترة طويلة، إلا أنهما لم يعلنا ارتباطهما، نظرًا لأنها من الممكن أن تفشل، "كنا بنقول ليه تتحسب علينا جوازة، وكنا متفقين على ده ومبسوطين".

وأضاف العوضي، أنهما كانا متفقين على إخفاء زواجهما، متابعًا: "اتفقنا أننا نعلن الجواز في رمضان، عشان يركزوا في أعمالهم الفنية الرمضانية".

وأوضح أنه كان لا يريد التشتيت في العمل الدرامي في رمضان، مؤكدًا أنه عندما نزل صورة لهما في عيد ميلادها، الجماهير تحدثت كثيرًا في هذا الموضوع، متابعًا: "كتبت لها هابي بيرث داي ياسمين، وعملت قلبين الدنيا ولعت".

وأشار إلى أنه لم يخرج حتى لو لمرة واحدة لينفي ما ذكره الجمهور، حول علاقة زواجهما، مؤكدًا أن علاقتهما مستمرة إلى الآن، لأنهما يحبان بعضهما كثيرًا.

ياسمين بتغير عليه جدا

روى الفنان أحمد العوضي موقفا طريفا بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في منزل والده، يدل على غيرته الشديدة عليه.

وقال "العوضي" إن ياسمين لا تقارن بالنسبة للغيرة، "مرة كانت جاية تزور والدي في البيت وعندي أباجورة نازلة شوية، وهي قاعدة راحت خبطت في الأباجورة في كتفها، فبتقولي إيه ده؟ فقولتها دي دولت، أنا مسميها دولت عشان بتتحرك".

وتابع: "قالتلي دولت مين؟ فقولتلها أنا مسمي الأباجورة دولت وبحبها، قالتلي والله العظيم؟ راحت مكسراها وهنا أدركت أن الموضوع كبير، لما أباجورة واسمها دولت عملت فيها كدة ما بالك لو فيه دولت فعلا".

الكبدة النية كانت هتتسبب في طلاقهما

قال الفنان أحمد العوضي، إنه معتاد منذ صغره على تناول الكبدة "نية"، دون تسويتها، وهذا أمر اعتاد عليه، والكثير من جمهوره يعلم هذا الأمر عنه، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سبب له أزمة كبيرة مع ياسمين عبدالعزيز.

وأضاف "العوضي"، إنه كان يتناول الكبدة "نية" كعادته، فشاهدته ياسمين، وتفاجئت في الأمر، وطلبت الطلاق منه.

وتابع: "أول ما شافتني عملت خناقة كبيرة معايا وبتزعق، أنت بتاكل دم ازاي، انت هطلقني، قالتلي أنت بتاكل كبدة نية أومال ممكن تعمل فيا إيه".

وأردف أنه تم حل الأزمة فيما بعد، واتفقت معه على ألا يأكل مثل تلك الأكلات داخل المنزل أو على الأقل أمامها.

كانت عايزة تدبح له القطة

قال الفنان أحمد العوضي، إنه رُشح للعمل في مسلسل "لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، "كان نفسي اشتغل معاها من بدري".

وأضاف "العوضي"، أن الشركة المنتجة رشحته للعمل بالمسلسل، متابعًا: "كنت واخد قرار إني معملش ظابط، بس لما قالوا لي ظابط مع ياسمين وافقت على طول".

وتابع: "في أول بروفة كانت عايزة تدبحلي القطة.. خبطتني على كتفي، ورديت عليها"، موضحًا أنه يحبها كممثلة جدًا.

وأوضح أنه خطط للجلوس بجانب الفنانة ياسمين في أحد بروفات المسلسل، معقبًا: "نسيت الإسكريبت وبصيت معاها واتكلمت معاها لحد ما ضحكت، يعني قلبها مال"، مؤكدًا أن علاقة زواجهما جاءت طبيعية من إعجاب لحب ثم زواج بعد ذلك.