سعر اليورو اليوم الجمعة 18-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 18 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.