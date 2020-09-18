ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات في أسواق المال اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في تعاملات أسواق المال صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 24 حوالي 990 جنيهًا، مقابل 986 أمس الخميس، فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم 866 جنيهًا مقابل 863 جنيه أمس، فيما سجل الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 742 جنيهًا، مقابل 739 جنيه أمس الخميس، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6934 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الدكتور وصفي أمين، إنه منذ عام 2011 وهناك زيادات مقبولة في أسعار الذهب، ولكن الزيادة الكبيرة حدثت في عام 2020، مشيرًا إلى أن الذهب هو ملاذ آمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن عام 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكدًا أن السوق المحلية يتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمي، نظرًا لأنها هي التي تتحكم في الأسعار.

وأوضح «وصفي» أن الذهب عيار 21 هو الأكثر رواجاً، ويعتبر مخزونًا لاستثمار المواطنين، مؤكدًا أن التجار لا يحسبون ما يملكون من الذهب بـ«الأموال» أو النقود، وإنما برصيد الجرام، ويجري استعاضته بعد ذلك بالبيع.

وأكد «وصفي» أن الـ3 أشهر الأولى من انتشار «كورونا» في مصر توقف البيع نهائيًا، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته السياحة في شراء منتجات الذهب «الفرعونية»، إلا أنه وفي ظل الركود ذهب بعض التجار إلى «صهر» هذه المنتجات الفرعونية وخسروا «المصنعية».