فريق عمل فيلم هيبتا يجري جلسات عمل لبدء التحضير للجزء الثاني

بدأ فريق عمل صناع فيلم هيبتا، التحضير للجزء الثاني من الفيلم، بعد أن حقق الجزء الأول من الفيلم نجاحاً كبيرًا.

ونشر الكاتب والسيناريست محمد جلال عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة تجمعه بفريق عمل فيلم "هيبتا" معلقًا: "جلسات عمل فيلم (هيبتا 2) من إنتاج هاني أسامة وقصة محمد صادق وسيناريو وحوار محمد جلال، محمد صادق و شارك في الكتابة نورهان أبو بكر ومن إخراج هادي الباجوري".

وصدرت رواية هيبتا في عام 2014 وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، قبل أن يجري تحويلها لفيلم سينمائي في عام 2016 يحمل نفس الاسم، وكتب سيناريو الفيلم الكاتب وائل حمدي وأخرجه هادي الباجوري.

وشارك في بطولة الفيلم "ماجد الكدواني، أحمد مالك، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، دينا الشربيني وأحمد داوود"، وحقق نجاحاً كبيرًا، حيث تجاوزت إيرادات الفيلم الـ25 مليون جنيه.