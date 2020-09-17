حواديت السينما.. كيف تسبب هتلر في تأجيل مهرجان كان 7 سنوات؟

في العام 1939، وتحديدًا في شهر يونيو، جاء القرار بانطلاق الدورة الأولى لمهرجان كان السينمائي، في مدينة "كان" الساحلية الفرنسية الساحرة، التي قرر محبي السينما العالمية أن ينطلق المهرجان العالمي من على أراضيها.

ورغم أنّ هتلر أرسل في مارس من العام ذاته، قواته العسكرية لاحتلال تشيكوسلوفاكيا، ولم يكن الغرب أو الحكومة الفرنسية يعرفون ما ينوي عليه هتلر، ومن هنا كان القرار بأن تبدأ فعاليات المهرجان في الأول من سبتمبر، ليكون هناك مدة زمنية يستطيعون من خلالها معرفة ما كان ينوي عليه هتلر.

والسينما الأمريكية ذات مكانة كبيرة عالميا، وكان عليها المشاركة بالمهرجان، إلا أنّ الأمريكيين حينما علموا بخبر انطلاق الدورة الأولى للمهرجان، كانوا على حذر من الاشتراك فيه، وشهدت الدورة الأولى من مهرجان كان حضور عدد كبير من نجوم العالم، الذين حضروا إلى فرنسا في أغسطس، وكان في استقبالهم وفد من إدارة المهرجان الذي أكد أنّ ظروف الحرب ربما تؤجل افتتاح الدورة لمدة 10 أيام.

ومع بداية سبتمبر 1939، بدأت قوات هتلر غزو بولندا، ويم يكد المهرجان يدخل يومه الثالث، حتى نشبت الحرب بين فرنسا وبريطانيا من جهة، وبين ألمانيا من جهة أخرى، ما أدى إلى تأجيل المهرجان وتعليقه إلى أجل غير مسمى بسبب ظروف الحرب.

وعلى جانب آخر، عرض الفيلم الأمريكي "ستانلي وليفنجستون"، الذي جاء بمثابة تعويض عن إلغاء عروض الأفلام الأمريكية التي تقدمت للمشاركة في المهرجان.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في 1945، بدأ مهرجان كان العودة مرة أخرى من جديد في أول دورة بعد الحرب عام 1946، ليصبح فيما بعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية حول العالم.